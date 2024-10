Apagões em SP são uma eficaz parceria do setor privado com o poder público Mais de dois milhões de paulistas ficaram 24 horas sem luz depois que uma tempestade atingiu a capital e o interior no dia 3 de novembro do ano passado. Agora, mais de 1,6 milhão de paulistas seguiam sem luz 14 horas após o temporal que atingiu São Paulo, nesta sexta (11), inclusive na capital. Apesar do jogo público de empurra, tanto a Enel quanto a Prefeitura de São Paulo são responsáveis pelas podas de árvores em São Paulo e, portanto, pelo problema. Ventos de mais de 100 km/h podem arrancar plantas saudáveis, mas em muitos pontos da cidade espécimes carcomidos por cupins ou com raízes podres caem com ventos bem mais fracos que isso. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto