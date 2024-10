óbvio que o governo Lula não pode fazer as mesmas loucuras que o governo Bolsonaro em termos de responsabilidade fiscal - sim, a Faria Lima fechou os olhos para as estripulias de Paulo Guedes em nome da reeleição do "mito" e agora alerta para o fim do mundo com comentários do petista. Dito isso, vale reforçar que o eleitor de Lula não o colocou lá para cortar orçamento de educação e saúde de pobre, nem tungar o pagamento do BPC (voltado a idosos e pessoas com deficiência miseráveis) e o seguro-desemprego (que, como o nome já diz, banca quem foi lançado à própria sorte). Para isso, faria mais sentido deixar o Jair.