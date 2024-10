O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), sancionou na quinta-feira (24), um projeto de lei que, na avaliação de ambientalistas, desmonta um dos principais instrumentos de preservação da Amazônia: a Moratória da Soja. Por meio desse compromisso, as processadoras do grão deixaram de comprar a soja produzida em áreas desmatadas após julho de 2008 no bioma. Até 2022, a moratória contribuiu para uma redução de 69% na derrubada de mata nativa, de acordo com dados da Abiove (Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais).