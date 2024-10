O governador Tarcísio de Freitas, no afã de ajudar o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, deu um passo que deve aproximá-lo ainda mais de seu padrinho político, Jair Bolsonaro. Isso porque há elementos suficientes para que não apenas seja cassada a candidatura de Nunes, como para reconhecer a inelegibilidade de Tarcísio, unindo-o ao destino do ex-presidente. Na manhã deste 27 de outubro, dia do segundo turno, Tarcísio convocou entrevista coletiva, na qual, portando adesivo de campanha com o número de seu candidato e, ao lado dele, anunciou que a inteligência das forças policiais teria identificado ordens internas do PCC para dar apoio a Boulos.