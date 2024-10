Com receio de perder votos governistas para o seu candidato à Presidência da Câmara de Deputados, o presidente Arthur Lira (PP-AL) pôs um freio no trâmite da proposta que anistia golpistas do 8 de janeiro de 2023, projeto que pode beneficiar o próprio Bolsonaro. Mas não é só isso. Com a derrota acachapante de Bolsonaro no segundo turno nas capitais, por que partidos políticos vão se arriscar a defender alguém que nem é tudo isso como cabo eleitoral? Com o PT como fiel da balança entre os candidatos à sua sucessão, Lira retirou a proposta de tramitação da Comissão de Constituição e Justiça, que seria votado hoje, e voltou à estaca zero com a criação de uma comissão especial, como informa Victoria Azevedo, da Folha de S.Paulo. Ganha tempo, evitando bater de frente com um lado e outro.