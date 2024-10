Com uma taxa de 6,4%, o governo Lula resvala no menor desemprego desde que começou a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) contínua em 2012. Mas para que isso resulte em votos para a reeleição, há um outro fator na equação: o poder de compra dos trabalhadores. Principalmente, o dos alimentos. Este trimestre encerrado em setembro só perde para o encerrado em dezembro de 2013, com 6,3%. Ou seja, com as contratações de Natal, é possível que tenhamos um recorde ao final de 2024. E o PIB, frustrando as estimativas da Faria Lima, deve crescer mais do que 3%.