A proibição de aditivos que dão aroma e sabor a cigarros está na pauta do Supremo Tribunal Federal para a sessão virtual que se inicia nesta sexta (1), em 1º de novembro. De um lado, as grandes corporações do tabaco que defendem os aditivos; de outro, organizações de defesa da saúde, das crianças e de combate ao câncer. Uma resolução da Anvisa, a RDC 14/2012, proíbe o uso dessas substâncias, que tornam o ato de fumar mais palatável, que fazem parte de uma estratégia da indústria de tabaco para angariar novos fumantes, sobretudo adolescentes e jovens. Tanto que os vapes, os cigarros eletrônicos, hoje ainda proibidos, são muito procurados pelos jovens por conta dos sabores que oferecem.