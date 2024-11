Uma parte da obras da nova área VIP do autódromo de Interlagos, na capital paulista, está interditada há mais de uma semana por auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por colocar em perigo a saúde e a segurança dos operários. No próximo domingo (3), o espaço administrado pela Prefeitura de São Paulo recebe o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, um dos principais eventos da cidade. A construção do "Hospitality Center" do autódromo foi parcialmente embargada no dia 24, segundo o relatório da fiscalização, devido ao "grave e iminente risco de acidente de trabalho por queda de altura, em razão, especialmente, da inexistência de proteções coletivas", como redes, grades e estruturas de guarda-corpo.