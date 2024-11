Indicadores mostram que a economia dos Estados Unidos vai bem, mesmo assim, para uma parte da população a percepção é de que as coisas vão mal. Com isso, a candidata democrata Kamala Harris, que representa o atual governo, não consegue se beneficiar dos frutos do crescimento. Há um claro paralelo com o Brasil, o que transforma a eleição norte-americana desta terça (5) em um recado para as pretensões de reeleição de Lula em 2026.