Não faz sentido anúncios de bets serem liberados e os do crack não, considerando que ambos causam mal à saúde de indivíduos e destroem famílias. O pior é que a jogatina está acessível a um celular de distância, com a benção do Estado brasileiro, enquanto comprar pedra oferece o risco de ser preso, assaltado ou morto. Não é à toa, portanto, que as publicidade das bets foi um dos temas da audiência pública convocada pelo Supremo Tribunal Federal, nesta segunda (11), para tratar das casas da apostas on-line. Como exaustivamente alertado, essas plataformas estão construindo um caos social, principalmente entre os trabalhadores pobres - que perdem o dinheiro da própria sobrevivência acreditando que podem ficar ricos facilmente.