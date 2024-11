Homem-bomba catarinense explode chances de anistia a golpistas do 8/1 Ao detonar duas bombas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, e depois se explodir na frente do Supremo Tribunal Federal, nesta quarta (13), Francisco Wanderley Luiz mandou para os ares qualquer chance de anistiar os golpistas do 8 de janeiro - Jair Bolsonaro (PL) incluso. O chaveiro catarinense, candidato derrotado à Câmara dos Vereadores de Rio do Sul (SC) pelo PL, em 2020, vai ser usado como exemplo do que brota quando punições rigorosas não são dadas a líderes de movimentos contra a democracia. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto