Para Bolsonaro, pau que deu em Adélio não dá no homem-bomba Wanderley Bolsonaro se esforçou nos últimos seis anos para ligar Adélio Bispo ao PSOL, mesmo que o criminoso tivesse se desfiliado do partido em 2014 - quatro anos antes da facada que deu no então candidato à Presidência em 6 de setembro de 2018. Agora, com Wanderley Luiz, que foi candidato a vereador pelo PL e se explodiu tentando mandar Alexandre de Moraes e o STF pelos ares, nesta quarta (13), cumprindo um antigo sonho de extremistas, Jair frisou ao portal Metrópoles que ele entrou no partido um ano depois que o unabomber catarinense disputou a eleição pela mesma agremiação em 2020. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto