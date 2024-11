Brasil dá guinada com Bolsonaro indiciado, plano contra Lula e homem-bomba Bolsonaro e mais 36 pessoas, dos quais 25 militares, foram indiciados, nesta quinta (21), por tentativa de golpe. Quatro militares, dos quais um general, foram presos, na terça (19), devido a um plano para envenenar Lula, executar Alckmin, explodir Alexandre de Moraes e manter Jair no poder. E, após detonar bombas na praça dos Três Poderes e tentar invadir o STF, Francisco Wanderley Luiz, o Tiu França, um chaveiro de Rio do Sul (SC), se explodiu na quarta (13). Sim, em oito dias, o roteirista deste folhetim chamado Brasil trouxe uma reviravolta de respeito à trama, que andava caída. Com a lembrança coletiva da invasão das sedes dos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro de 2023, mais rala que a da cadeirada de Datena sobre Pablo Marçal, o interesse da população sobre a tentativa de golpe de Estado já era mínimo. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto