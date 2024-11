Do momento em que o governo Jair Bolsonaro começou a atacar o sistema eleitoral até a revelação da tentativa de envenenar Lula, matar Alckmin e explodir Alexandre de Moraes, aliados e seguidores do ex-presidente vêm dizendo que tudo isso é uma grande bobagem. Nas palavras do próprio, um "chifre em cabeça de cavalo". Infelizmente, para Bolsonaro, a Polícia Federal reuniu provas suficientes para mostrar que, no caso dele, unicórnios existem.