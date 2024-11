Após forte pressão empresarial, através do lobby da CNI (Confederação Nacional da Indústria) e das plataformas digitais, os ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços forçaram uma mudança de posição do governo sobre o tema da regulação da Inteligência Artificial. Atropelando uma negociação que envolveu 19 pastas do Poder Executivo, esta semana os dois ministérios uniram forças, sob o aval da Casa Civil, para dar um twist carpado nos pontos até então defendidos pelo governo Lula na negociação com o parlamento. Às vésperas da apresentação do novo relatório do senador Eduardo Gomes (PL-TO), que será lido na Comissão Temporária de IA do Senado, nesta quinta (28), uma nova versão do Projeto de Lei 2338/2023, significativamente desidratada, foi "validada" em reunião interna do governo.