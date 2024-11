Uma imagem do presidente Lula (PT), do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito da capital Ricardo Nunes (MDB), circulou bastante pelas redes sociais nesta sexta (29). Todos estavam em cerimônia para o anúncio de investimentos de R$ 10,6 bilhões em São Paulo para o trem até Campinas, o trecho norte do Rodoanel, a expansão da linha 2- Verde do metrô até a Penha e de ônibus elétricos. Ela irritou bolsonaristas, que chamaram Tarcísio de traíra (como se não fosse função do governador dialogar com o presidente), mas também vem sendo usada como exemplo de civilidade e de marketing na política.