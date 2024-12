O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou, nesta segunda (2), a transferência do general Mario Fernandes, que estava preso no Rio desde que uma operação da Polícia Federal mostrou que ele esteve à frente de um plano para envenenar Lula, executar Alckmin e explodir Alexandre de Moraes. A prisão é provisória e ele ficará no Comando Militar do Planalto, em Brasília. Mas podemos dizer que é uma novidade que o Brasil conte com um general, mesmo que da reserva, em cárcere por conta de um plano de golpe de Estado.