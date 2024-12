As punições sofridas por três ex-policiais rodoviários federais por matar um homem negro que vivia com uma doença mental, transformando a viatura em uma câmara de gás durante uma fiscalização de rotina em Sergipe, deveriam servir de exemplo ao governo do Estado de São Paulo, envolto em crimes violentos por parte de PMs. Policiais só se sentem deuses que tudo podem quando há governos que permitem que pensem dessa forma. Por coincidência, a Justiça Federal condenou a penas entre 28 e 23 anos de cadeia os três ex-agentes na madrugada deste sábado (7). "Ex" porque já haviam sido expulsos da corporação pelo então ministro da Justiça, Flávio Dino. Nesta semana, um policial militar jogou um homem de uma ponte sem motivo algum e viralizou o vídeo de outro PM, à paisana, executando com 11 tiros nas costas um rapaz negro que roubou sabão na capital paulista.