Governo Tarcísio tenta driblar STF ao prometer tecnologia que ainda não tem Apesar de o governo Tarcísio de Freitas afirmar ao Supremo Tribunal Federal que as novas câmeras para fardas policiais podem vir a ser acionadas automaticamente em caso de ocorrências, uma análise encomendada pela Defensoria Pública de São Paulo aponta que o edital do Estado de São Paulo e a proposta vencedora da Motorola Solutions não prevê isso. Após ser questionado pelo presidente do STF, Luís Roberto Barroso, sobre o sistema adotado pelas novas câmeras, o governo paulista enviou o ofício GAB SEC 167/2024, tratando da possibilidade de acionamento automático em algumas situações. Como proximidade com a ocorrência através de georreferenciamento, por exemplo. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto