Em mais um capítulo na briga entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência do Projeto de Lei (PL) 4357/2023. Criticado por movimentos sociais do campo, o texto propõe a exclusão do conceito de "função social da terra" como critério para a União desapropriar uma propriedade para fins de reforma agrária. O PL é visto como uma reação da bancada ruralista a uma decisão STF que confirmou a constitucionalidade do conceito. Deputados e senadores vivem um momento tenso na relação com o tribunal após decisão de seus ministros de liberar emendas parlamentares, mas exigindo regras de transparência e limites.