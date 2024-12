O comportamento de uma parte dos operadores do mercado diante das notícias sobre a saúde de Lula leva a crer que há uma torcida pelo afastamento definitivo do presidente ou mesmo por seu passamento. É a mesma turma que, silenciosamente, queria que o golpe de Estado de Bolsonaro tivesse dado certo e que, secretamente, mantém um pôster de nu frontal do general Pinochet, aquele que casou tortura com neoliberalismo, no seu quarto. O mais interessante é que esse pessoal se desdobra para defender que suas decisões são puramente técnicas quando, durante a gastança irresponsável que a gestão passada fez para tentar se reeleger, não houve surto. Ou que vou com tranquilidade quando 17 setores conseguiram prorrogar seus benefícios fiscais, mas rangem os dentes diante do pagamento de seguro-desemprego. São tão ideológicos quanto o cidadão que, no outro extremo, diz o governo não precisa se preocupar com as contas públicas e é só imprimir mais dinheiro.