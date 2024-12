Seis em cada dez brasileiros (60%) defendem que plataformas digitais, como Instagram, TikTok, YouTube, X, WhatsApp e Telegram devem ser responsabilizadas pelos conteúdos nelas publicados pelos usuários. Outros 31% discordam disso e 9% não souberam responder. A maioria tanto dos eleitores de Lula quanto de Bolsonaro concordam com isso. Os resultados são de pesquisa Genial/Quaest desta quarta (12). A margem de erro é de um ponto para mais ou para menos. O tema é o centro de dois julgamentos em curso no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet que, hoje, exige ordem judicial prévia e específica para exclusão de conteúdo.