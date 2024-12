Prisão de Braga Netto indica que, se precisar, STF prende Bolsonaro também O general da reserva Braga Netto foi preso na manhã deste sábado (14) em meio às investigações sobre a tentativa de golpe de Estado do qual foi um dos principais formuladores. Muitos duvidavam se o Supremo Tribunal Federal teria a coragem de mandar para o xilindró antes de uma condenação um dos mais importantes militares brasileiros. Sim, teve. Braga Netto está envolvido até o quepe na tentativa de transformar o Estado democrático de direito em geleia, mobilizando recursos para o uso de forças especiais, atacando generais que não queriam fazer parte da intentona, orientando o povaréu de extrema direita a apoiar o golpismo. Mais do que isso: investiga-se se ele estaria por trás de uma tentativa de dar um golpe dentro do golpe, assumindo o poder e deixar Jair chupando o dedo. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto