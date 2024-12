Um delegado e investigadores da Polícia Civil de São Paulo foram presos, nesta terça (17), em uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo. Eles haviam sido denunciados por corrupção por Antônio Vinícius Gritzbach, o delator do PCC executado no aeroporto de Guarulhos. Policiais teriam recebido milhões para não prender membros da facção e não atrapalhar o tráfico de drogas. A promiscuidade entre policiais e o PCC não surgiu no governo Tarcísio de Freitas, mas a operação da PF e do MP-SP mostra que as sacanagens seguiam existindo sob a atual administração. É o sumo da ironia, portanto, pois isso ocorre pouco tempo depois de o governador afirmar, no domingo de segundo turno, que o Primeiro Comando da Capital orientou o voto em Guilherme Boulos, adversário de seu candidato, Ricardo Nunes.