Considerando o que foi aprovado até aqui no pacote de ajuste fiscal encaminhado pelo governo Lula e alterado pelo Congresso, pode-se dizer que o lombo dos mais vulneráveis (novamente) levou sozinho a chicotada, poupando os mais ricos, em nome do bem maior. Só não pergunte "bem maior de quem?" em voz alta porque o mercado pode ouvir, ficar estressado e o dólar, disparar. Das mudanças que afetam a qualidade de vida do andar de baixo, as que trarão maior impacto são a redução do universo que tem direito ao abono, que vai gradativamente passar dos que ganham dois para os que recebem 1,5 salário mínimo por mês, e a trava que reduz o ritmo de aumento do salário mínimo - afetando trabalhadores da ativa, pensionistas, aposentados e idosos e deficientes pobres.