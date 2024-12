Nova prisão de Daniel Silveira lembra golpistas que Moraes não tirou férias Quatro dias após ter sido posto em liberdade condicional, o ex-deputado federal Daniel Silveira foi preso novamente por ordem do Supremo Tribunal Federal ao descumprir uma das regras: o horário limite para voltar para casa à noite. O caso é um incômodo lembrete aos golpistas: de que o ministro Alexandre de Moraes, que decidiu pelo Natal de Silveira na cadeia, vai trabalhar normalmente durante o recesso do Poder Judiciário. A Procuradoria-Geral da República está avaliando a denúncia contra 40 indiciados pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado, e o chefe da instituição, Paulo Gonet, também disse que trabalharia durante parte do recesso. Espera-se que o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Braga Netto e um grande elenco de generais, coronéis, entre outros militares e civis tornem-se réus por tentar reduzir a pó a democracia. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto