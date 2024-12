Se as bombas detonadas na Praça dos Três Poderes por Francisco Wanderley Luiz, em novembro, já tinham mandado para os ares as chances de anistiar golpistas, dois casos de ameaça a Brasília nos últimos dias tornaram o debate sobre a aprovação de uma lei para perdoar quem atacou as sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023 um tema de natureza escatológica. No domingo (29), o corretor de imóveis Lucas Ribeiro Leitão, de Fortaleza, foi preso após ser detido a caminho de Brasília por equipes da Divisão de Proteção e Combate ao Extremismo Violento da Polícia Civil do DF. Ele confessou que planejava um ataque à capital federal.