Mortos por ataque com carro nos EUA reforçam a impotência diante do terror Um homem matou ao menos dez pessoas e feriu dezenas em um ataque a uma região turística de Nova Orleans, nos Estados Unidos, na madrugada deste Primeiro de Janeiro. Usou como arma uma caminhonete atropelando a multidão. O criminosos foi morto e a FBI, a Polícia Feder dos EUA, investigam o caso como terrorismo. O atentado segue um modelo de atentados utilizando veículos para atropelar a população em locais turísticos, espalhando morte, pânico e medo. Nice, França (86 mortos, em julho de 2016), Berlim, Alemanha (12 mortos, em dezembro de 2016), Londres, Reino Unido (cinco mortos, em março de 2017; oito mortos, em junho de 2017; um morto, também em junho de 2017 - este último, um atentado contra muçulmanos), Estocolmo, Suécia (quatro mortos, em abril de 2017), Barcelona (15 mortos, em agosto de 2017) e Zhuhai, China (35 mortos, em novembro de 2024) são exemplos de ataques semelhantes. Sem contar os mais de 60 ataques de veículos contra manifestantes do Black Lives Matter após a morte de George Floyd pela polícia, Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto