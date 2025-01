"Se vocês não evacuarem o hospital, eles vão bombardeá-lo na cabeça de quem estiver dentro." Foi assim que Mohammed Salha, diretor do hospital Al-Awda do campo de refugiados de Jabalia, norte da Faixa de Gaza, recebeu a ameaça do que aconteceria caso não evacuassem a unidade médica. A coluna conversou com Salha, na manhã deste sábado (4), um dia após o Al-Awda e o Hospital Indonésio, em Beit Lahiya, receberem as ordens das forças de ocupação israelenses para desocuparem seus prédios. O médico disse que não iriam fazer isso porque há pacientes que precisam deles e que, para desocupar a unidade, seriam necessárias ambulâncias e a certeza de que elas teriam um caminho seguro.