O Ministério da Fazenda proibiu a presença de bets nas partidas da Copa São Paulo de Futebol Júnior, seja em uniformes, propagandas em estádios e em canais que transmitam os jogos. Clubes que participam do campeonato estão cobrindo o nome das casas da apostas que os patrocinam com fita adesiva. É o mínimo, mas não o bastante. Anúncios de bets precisam ser banidos do futebol, das TVs, das rádios, de portais de internet. A justificativa adotada pela Secretaria de Prêmios e Apostas é que a legislação veta como objeto da apostas os eventos esportivos de categorias de base. E cita a portaria SPA/MF nº 1231, de 31/07/2024, que trata de regras e para o "jogo responsável" e para as ações de comunicação, de publicidade e propaganda e de marketing.