A espectacular vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, neste domingo (5), não é apenas a consagração de uma excepcional interpretação em um baita filme baseado num livro para o qual faltam adjetivos. A luta de Eunice Paiva após seu marido Rubens ser detido e morto pela ditadura criminosa que mandou no Brasil entre 1964 e 1985 é um lembrete ao mundo do que acontece quando golpes de Estado têm sucesso. E que eles não podem ser esquecidos, perdoados, anistiados. "Ainda Estou Aqui", sucesso de público no país, reconta um período de censura, violência, arbitrariedades, assassinatos e corrupção. Exatamente por ser didático e focar em uma família, não fica restrito à bolha e atinge muitos jovens brasileiros que parecem ignorar que a democracia que herdaram custou o suor, o sangue, a tortura e a saudade de muita gente. Não raro, caem nas mentiras daqueles que dizem que professores, universidades e conhecimento não servem para nada. Bom mesmo é só o que vem do WhatsApp.