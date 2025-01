"Tanto o drone quanto o avião, toda a volta que faz, passa por cima do lote e da plantação, para você perder a produção e seus animais morrerem", conta uma agricultora de Açailândia, polo de produção de soja no Maranhão. "Fazem isso para nos forçar a deixar a terra." Dados inéditos obtidos pela Repórter Brasil mostram que 228 comunidades em 35 municípios do estado denunciaram contaminação por pesticidas entre janeiro e outubro de 2024. Do total, 214 casos (94%) correspondem ao uso de drones. Os dados foram coletados pelo Laboratório de Extensão, Pesquisa e Ensino de Geografia da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), pela Fetaema (Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Maranhão) e pela Rama (Rede de Agroecologia do Maranhão).