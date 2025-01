Mark Zuckerberg, dono do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, anunciou em um vídeo em suas redes sociais, nesta terça (7), um cavalo de pau em sua política de moderação de conteúdo. Com isso, ele se aproxima de Donald Trump, que assume o poder no próximo dia 20, e coloca suas plataformas à sombra do X, que pertence a outro bilionário, Elon Musk. No discurso, ele aproveitou para mandar um recado no Supremo Tribunal Federal brasileiro. Tanto que a Meta afirmou que vai abandonar seu programa de parceria com empresas de checagem de fatos e copiar o modelo do X/Twitter, que adota notas explicativas e correções a postagens produzidas por seus próprio usuários.