Omissão do Estado e privilégio do homem condenam mulher a viver para cuidar O trabalho de cuidado é a base invisível que sustenta a sociedade. Parir, criar e alimentar bebês e crianças, cuidar de idosos e pessoas com deficiência, garantir o bem-estar da comunidade — essas são tarefas essenciais para a vida social e econômica. No entanto, esse trabalho segue desvalorizado, invisibilizado e tratado como uma responsabilidade privada, empurrada para dentro das casas e atribuída às mulheres como um dever natural. Não queremos flores neste Dia Internacional das Mulheres, queremos tarefas divididas e apoio do Estado. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto