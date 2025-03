Qualquer parede com acabamento tosco de um prédio de microapartamentos erguido às pressas em São Paulo sabe que as construtoras vendem imóveis para investidores e solteiros endinheirados com preços que deveriam ser praticados a famílias de classe média. Governos e empresas fazem a egípcia e tudo acaba em pizza, ou melhor, em Airbnb. Enquanto isso, os realmente pobres seguem sem teto. Uma série de reportagens de Adriana Ferraz, do UOL, no ano passado, revelou o esquema. Agora, os cartórios de registros de imóveis começam a enviar informações sobre isso ao Ministério Público e à Prefeitura com indícios de, pelo menos, 1230 fraudes, como ela mostrou neste domingo (9).