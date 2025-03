Ambev e Salvador são acusadas de escravidão de ambulantes no Carnaval A Ambev e a Prefeitura de Salvador foram responsabilizadas pela exploração de trabalho análogo ao de escravo de 303 vendedores ambulantes de bebidas durante o Carnaval da capital baiana neste ano. Elas foram notificadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta quarta (12). A fiscalização foi realizada por uma equipe de auditores fiscais do trabalho no circuito Barra-Ondina entre os dias 19 de fevereiro e 4 de março, e coletou documentos, tomou depoimentos de vendedores e verificou condições de trabalho. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto