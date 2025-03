Fevereiro teve a maior taxa de inflação (1,31%) desde março de 2022 (1,62%), puxada pela energia elétrica e a educação. Mas o ovo (15,39%), o mamão (11,7%), o café (10,77%) e até o pão francês (0,82%), deixaram o item alimentação em domicílio mais caro. E quando o café da manhã dói mais no bolso dos pobres, o custo político e eleitoral cai na conta do governo. A alta da energia se deve ao fim de um bônus pago da hidrelétrica de Itaipu, portanto pontual. Da mesma forma, a alta na educação veio com o reajuste nas mensalidades escolares, que ocorre no início do ano. Mas a alimentação, não. Comer em casa ficou 0,79% mais caro no mês passado, menos que os 1,07% de janeiro, claro, mas ainda assim foi mais um mês de elevação em uma longa sequência de meses.