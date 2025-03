Dos mais de 19 mil pedidos de solicitação de avaliação de poda ou remoção de árvores em áreas públicas feitos no quarto trimestre do ano passado à Prefeitura de São Paulo, último dado disponível no site de transparência da administração municipal, 7,5 mil deles fecharam o ano com status em aberto. A maioria em áreas de periferia da capital. Uma árvore caiu sobre um carro na avenida Senador Queiroz, na região central, matando um taxista de 43 anos na forte chuva desta quarta (12). Mas a tragédia poderia ter sido ainda maior uma vez que mais de 340 árvores caíram na capital paulista ontem.