A Justiça do Reino Unido decidiu nesta sexta-feira (14) que a ação movida pelos quilombolas de Bocaina e Mocó, em Piatã (BA), contra a mineradora inglesa Brazil Iron pode prosseguir e ser julgada em território britânico.



A medida agradou as comunidades. "Acredito que dessa maneira será mais justo", diz a líder comunitária Catarina Silva. "Esperamos que finalmente teremos justiça por todos os impactos negativos e o desrespeito que sofremos", afirma a moradora Vanusia Santos.



A área é palco de conflitos entre os quilombolas e a mineradora inglesa por causa dos impactos das operações da empresa sobre as comunidades, como mostrou a Repórter Brasil em matéria publicada em maio de 2022. O escritório de advocacia inglês Leigh Day passou a defendê-las na Justiça após ler a reportagem. Na ocasião, moradores afirmaram que as atividades de prospecção da mineradora teriam rachado casas, destruído roças e assoreado a nascente do córrego Bebedouro, usado para abastecimento de água na época de seca.