O padre Júlio Lancellotti tornou-se, há tempos, alvo de grupos que têm nojo da população em situação de rua e raiva de usuários de drogas. Para quem é guiado pelo ódio, basta apenas uma incentivo ou chancela de um líder para transformar ataque digital em físico. Postagens como a do vice-prefeito de São Paulo, o coronel Ricardo Mello Araújo (PL), culpando o religioso pelo surgimento de uma cracolândia, funcionam como esse empurrãozinho. O vice publicou um vídeo no Instagram falando de ações contra o tráfico de drogas na região central da cidade, incluindo demolições de cortiços e realocação de moradores. Ao responder um comentário de um internauta, que o convidou a ir à cracolândia no bairro do Belenzinho, o coronel respondeu "culpa do Lancelot (sic), está fazendo um desserviço".