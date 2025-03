Mesmo se a Câmara dos Deputados aprovar, o Senado Federal chancelar, o Congresso derrubar o provável veto de Lula e a Procuradoria-Geral da República e Supremo Tribunal Federal fizerem a egípcia diante de tudo isso e o projeto de anistia a golpistas passar a valer, ainda assim o líder da conspiração, Jair Bolsonaro, vai precisar conseguir outro milagre para estar com a cara estampada nas urnas eletrônicas que ele tanto odeia em 2026. Como ele foi condenado duas vezes pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder nas eleições de 2022 (quando convocou embaixadores e transformou o Palácio do Alvorada em um comício e quando converteu a celebração do Bicentenário da Independência em um ato de sua campanha), está inelegível até as eleições de 2030. Para contornar isso, quer alterar a Lei da Ficha Limpa, que impede que condenados por colegiados se candidatem a cargos públicos por oito anos.