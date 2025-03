Bolsonaro e aliados convocaram, para a manhã deste domingo (17), o que era para ser um enorme ato a fim de defender a anistia aos golpistas. O baixo comparecimento (cerca de 18,3 mil almas) na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, reduz a pressão sobre o Congresso Nacional para aprovar o projeto que pretende perdoar quem tentou transformar o Estado democrático de direito em geleia. Os números são do Monitor do Debate Político, que antes estava ancorado na Universidade de São Paulo e, agora, mudou-se para o Cebrap, um dos mais importantes centros de pesquisa brasileiros, e a ONG More in Common. Para efeito de comparação, na micareta de 07 de setembro de 2022, também em Copacabana, quando Bolsonaro transformou as celebrações do Bicentenário da Independência em seu comício eleitoral, o mesmo Monitor calculou 64,6 mil manifestantes.