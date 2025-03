Filho 03 de Bolsonaro faz confissão de culpa ao tirar férias do mandato Ao tirar licença do mandato de deputado federal através de um vídeo divulgado, nesta terça (18), nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro acaba chancelando a acusação de que estaria conspirando contra a democracia brasileira ao pedir ajuda a autoridades dos Estados Unidos para emparedar nossas instituições. Ou seja, ao avisar que vai ficar por lá por tempo indeterminado, o filho 03 faz uma confissão de culpa. Ele faz crer que a decisão é motivada pela convicção de defender o pai e sua ideologia, mas uma análise do discurso mostra que é maior o medo de ter seu passaporte apreendido ou ser preso. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto