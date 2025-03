Taxação de super-ricos pode ser a marca que governo Lula estava procurando O governo Lula anunciou, nesta terça (18), o projeto para isentar do Imposto de Renda pessoas que ganham até R$ 5 mil mensais - uma promessa de campanha do petista. Mas é outra proposta, que vai correr casada a esta, que tem potencial para dar uma chacoalhada na nossa histórica injustiça tributária e, portanto, pode se tornar a grande marca que o governo está procurando: a taxação dos super-ricos. Como já havia adiantado no ano passado, quando divulgou o pacote de ajuste fiscal, o governo propôs a criação de um imposto mínimo para quem ganha mais de R$ 50 mil por mês e não paga, pelo menos, 10% de imposto. Sim, hoje um trabalhador que recebe três salários mínimos paga proporcionalmente mais imposto do que um acionista ou sócio de empresa que ganha 33 salários. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto