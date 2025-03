O governo Benjamin Netanyahu bombardeou a Faixa de Gaza, nesta terça (18), matando mais de 400 pessoas e deixando centenas de feridos. Com isso, o cessar-fogo na região foi para o vinagre, voltando a zero o valor da vida dos civis palestinos e dos reféns israelenses sequestrados pelo Hamas. O governo dos EUA foi comunicado previamente e disse que apoia a ação. Ou seja, Donald Trump poderia ter bloqueado a insanidade, mas deu sua benção para o mais novo capítulo de uma tentativa de genocídio que já ultrapassa 48,5 mil mortos em Gaza. Tanto para o Hamas, que matou mais de 1,1 mil pessoas em Israel no ataque terrorista de 7 de outubro de 2023, quanto para o governo Netanyahu, que pôs Gaza abaixo como retaliação, a continuidade do conflito é positivo porque garante que se mantenham no poder. Hamas deve ser apeado em uma situação de paz, Netanyahu pode ser condenado e preso por corrupção pela Justiça quando o conflito terminar. Os dois lados esticaram a corda nas últimas semanas.