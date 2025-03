"Este é o segundo dia de operação militar das forças israelenses. Muitos lugares estão sendo bombardeados, inclusive abrigos. A emergência do hospital recebeu seis crianças mortas e lida com, pelo menos, 56 feridos. Estamos sob bombardeio neste momento." A declaração foi dada à coluna por Mohammed Salha, diretor do hospital Al-Awda do campo de refugiados de Jabalia, norte da Faixa de Gaza, nesta quarta (19). Com o retorno dos ataques israelenses à região após o colapso do cessar-fogo entre o governo Benjamin Netanyahu e o Hamas, os hospitais voltaram a ficar lotados. Mas a pausa foi insuficiente para recuperar a capacidade de atendimento.