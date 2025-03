Empresa que paga bem não culpa Bolsa Família por falta de mão de obra Viralizou um cartaz relacionando o "pessoal do Bolsa Família" à falta de funcionários de uma unidade da rede de restaurantes Freshouse em um shopping center de São Paulo. A administração da empresa pediu desculpas "a qualquer pessoa que tenha se sentido ofendida", mas o caso é mais um de preconceito social e desconhecimento de economia. "Senhores clientes, por favor, tenham paciência, o pessoal do bolsa família e da cervejinha' não quer trabalhar, estamos com muita falta [de] funcionários. Obrigado", disse o aviso. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto