STF forma maioria para validar lei que expulsa empresa por escravidão em SP O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria, nesta quarta (19), para validar a Lei Paulista de Combate ao Trabalho Escravo, sancionada e regulamentada pelo então governador Geraldo Alckmin, em 2013, que prevê a suspensão da autorização para funcionamento de empresas que se beneficiaram desse tipo de mão de obra. A legislação, que prevê a cassação da inscrição estadual de empresas que exploram mão de obra análoga à de escrava, é considerada pelas Nações Unidas uma referência no combate a esse crime. Mas a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) propôs a ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 5465 questionando a lei 14.946/2013. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto