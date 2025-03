Defender perdão a golpistas, por mais bizarro que seja, faz parte do jogo político, apesar de a tentativa de golpe de Estado em si ser uma excrescência. Criticar o tamanho de penas também — decisões judiciais devem ser acatadas, mas podem ser criticadas. Contudo, quando a defesa de acusados de golpismo se utiliza de instrumentos de violência, ela vira crime, dos mais baixos. Nos últimos dias, vimos uma ação coordenada contra as jornalistas Gabriela Biló e Thaísa Oliveira, do jornal Folha de S.Paulo, com ameaças de morte e até ataques a parentes, após o julgamento de uma das denunciadas por tentar transformar a democracia em geleia no 8 de janeiro. A ré pichou a estátua da Justiça, mas os 14 anos de pena a ela atribuídos não foram por causa disso, mas pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, dissolução violenta do Estado democrático de direito, organização criminosa. O dano ao patrimônio não daria essa pena por si só.