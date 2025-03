Falta um ato de sacrifício pessoal para que o ex-presidente Jair Bolsonaro prove que é sincera a sua defesa de anistia para a turba de extrema direita que tentou um golpe de Estado no 8 de janeiro de 2023. Incluir em todos os projetos que tramitam no Congresso Nacional uma cláusula que impeça alguém condenado como líder de qualquer ato ou plano golpista de outubro de 2022 a 8 de janeiro de 2023 de receber anistia ajudaria nesse sentido. Com isso, a anistia ou um projeto de redução de pena seriam mais palatáveis. Bolsonaro vem usando histórias de bolsonaristas condenados para clamar pelo que chama de Justiça. Neste domingo (23), por exemplo, pediu a pastores e padres para orarem pelo que chamou de "presos políticos" que vêm sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal e "tratados injustamente como criminosos".